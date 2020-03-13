AA

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların geçişleri devam ediyor. Akşam saatlerinde şişme bot ile denize açılan aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 25 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Midilli'deki Molivos Limanı'na getirildi.

Geceyi liman bölgesinde dışarıda geçirecekleri belirtilen sığınmacılara battaniye ve yemek verildi. AA'nın haberine göre; yaklaşık bir hafta önce Midilli Adası'na ayak basan yaklaşık 40 sığınmacı da Skala Sikaminea sahilinde gönüllüler tarafından kurulan iki çadırda konaklıyor.

3 BİN KİŞİLİK KAMPTA 25 BİN KİŞİ

Neredeyse tüm insan hakları ihlallerinin yaşandığı 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında ise yaklaşık 25 bin sığınmacı barınıyor.

Önemli bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu sığınmacılar, kamptaki aşırı yoğunluk nedeniyle dışarıdaki arazide yağmur ve soğuk havaya rağmen yazlık çadırlarda uyumaya mecbur kalıyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu kampta hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.