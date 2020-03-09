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Sığınmacıların Avrupa yolunda "umutlu" bekleyişleri devam ediyor - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sığınmacıların umutla sınırda beklemeleri- Sığınmacıların ısınmak için ateş yakmaları- Çadırlarda bekleyişini sürdüren sığınmacılar

Sığınmacıların Avrupa yolunda "umutlu" bekleyişleri devam ediyorEDİRNE (AA) - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 11. gününde sürüyor.Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan sığınmacılar daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.- Sığınmacılara acımasız sert müdahaleKastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.Barikatı aşmak için özellikle genç sığınmacılar yoğun mücadele veriyor.Kimi zaman telleri kesmek kimi zaman da çengelli halat atarak barikatı bozmak için çaba sarf eden sığınmacılara Yunan sınır polisi acımasızca müdahale ediyor.Yunanistan sınır güçlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralanmalar ve ölümler de meydana geliyor. Plastik merminin içerisine daha iyi saplanması için tel yerleştirilmesi de Yunanistan'ın acımasızlığını ortaya koyuyor.Yunanistan sığınmacılara karşı kullandığı biber ve göz yaşartıcı gazlar en çok sığınmacı çocuklara zarar veriyor.Günün her saati sıklıkla sığınmacılara gaz kullanan Yunanistan'ın müdahalesi sonucu nefes alamayan gözleri yanan pek çok sığınmacı, Türkiye tarafındaki sağlık çadırlarına koşuyor.Çadıra da tesir eden gaz nedeniyle güçlükle çalışan sağlık ekipleri şifa dağıtmak için büyük fedakarlıklar sergiliyor.- Ülkesine geleni yaralayıp Türkiye'ye itiyorSınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar, Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor.Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.