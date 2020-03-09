09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı
- Uluslararası Göç ve Entegrasyon Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga Eroğlu: - "Avrupa'ya 'sığınmacılar da insan' çağrısında bulunuyoruz. Zira Avrupa, insanlığı, medeniyeti, gelişmişliği anlatan, bu konularda kendilerinin örnek ülkeler olduğunu savunan ülkeleri temsil ediyor. Dünya taşın altına elini koymak zorunda"
Uluslararası Göç ve Entegrasyon Derneği (UGEDER) Genel Başkanı Mustafa Tolga Eroğlu, sığınmacılar konusunda, "Dünya taşın altına elini koymak zorunda." çağrısını yaptı.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır sahip çıktığı sığınmacıların, sınırdan geçme çabaları esnasında yaşadıklarının insanlık dışı olduğunu söyledi.
Derneklerinin ulusal ve uluslararası alanda başta entegrasyon ve göç politikaları olmak üzere her türlü sivil toplum faaliyetinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışma ve araştırmalar yaptığını anlatan Eroğlu, "Saha uygulamaları ile çözümler geliştirerek eğitim, teknik ve hukuki altyapıların geliştirilmesine katkıda bulunup, toplumsal bilinci artırmak ve çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla hizmet ediyoruz. Amacımız gelişen, öğrenen, fayda sağlayan dünya insanlarıyla birlikte hareket etmek." diye konuştu.
- "Psikolojik çöküntü içindeler"
Eroğlu, bu çağda insanların sınır ötesi hareketliliğinin arttığını ifade ederek, "Sınır ötesine doğru olan bu hareketlilik turistik veya eğitim amaçlı olabildiği gibi ekonomik veya siyasi nedenlerle, düzenli ya da düzensiz olarak hatta zorunlu olarak gerçekleşebiliyor. Konu ekonomi, turizm olduğunda tüm ülkeler zaten bu hareketliliğin olmasını istiyor. Peki sığınmacılar? Şu an sınır tellerinde kendilerine gaz bombası atılıyor, silah doğrultuluyor. Psikolojik çöküntü içindeler. 'Biz insan değil miyiz?' sorusunu kendilerine soruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"Göç, göçmen, mültecilik, sığınmacı, yabancılar hukuku gibi kavramların sadece Türkiye'nin sorunu gibi görülüyordu. Öyle değil." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:
"Son zamanlarda yaşadığımız örneklerden de görüldüğü gibi, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu bu. Avrupa'ya 'sığınmacılar da insan' çağrısında bulunuyoruz. Zira Avrupa, insanlığı, medeniyeti, gelişmişliği anlatan, bu konularda kendilerinin örnek ülkeler olduğunu savunan ülkeleri temsil ediyor. Dünya taşın altına elini koymak zorunda."
Türkiye'nin özellikle son yıllarda, bulunduğu coğrafi bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak hem hedef ülke hem de transit ülke olarak yoğun bir şekilde göç dalgası ile muhatap olduğunu aktaran Eroğlu, "Bu bağlamda UGEDER, göç olgusunda çözümün bir parçası olmak adına katkı sağlamak için çalışıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!