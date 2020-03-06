Sigarayı doğum günü de olan Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıl dönümünde bıraktı

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzce'de iş insanı Ahmet Dertli, 27 yıl tiryakisi olduğu sigarayı hem Yeşilayın kuruluşunun 100. yıl dönümü hem de doğum günü olan 1 Mart'ta bırakarak yeni hayatına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 48 yaşındaki Ahmet Dertli, 27 yıl önce askerden geldikten sonra başladığı sigarayı günde ortalama 2 paket kullandı. Çevresinin de baskılarıyla sigarayı bırakmaya karar veren Dertli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş hayatı dolayısıyla sigarayı bırakma fırsatının olmadığını söyledi.
Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede muayene olduğu doktorun sigarayı bırakmadığı takdirde sağlık durumunun olumsuz etkileneceğini kendisine söylediğini anlatan Dertli, "Oradaki hekim arkadaş tavsiye olarak 'Sigarayı bırakmanız lazım. Bu tempoyla sigara içerseniz yaklaşık bir yıl içerisinde KOAH hastalığına yakalanma riskiniz yüzde 100'e yakın.' dedi. Doktorun dedikleri beni bir düşündürdü. Sigaranın insana verdiği haz değişik bir şey olsa da hastalığın neticeleri göz önüne gelince duymuş olduğum hazzın da ötesine geçti. Cebimde sigara paketim de vardı. Çıkardım çöpe attım. O akşamdan sonra hiç sigara içmedim ve sigara benim aklama da gelmiyor." diye konuştu.
- "İşin gerçeği kendim de rahatsızlık duyuyordum"
Sigaranın hayatında bir sürü olumsuz etkisi olduğunu aktaran Dertli, eve gittiği zaman çocukları ile eşinin, hatta kendisinin de sigaranın kokusundan rahatsız olduğunu söyledi. Sigarayı bırakma etkenlerden bir tanesinin ise sigara içen ve içmeyen insanlar arasındaki fark olduğunu belirten Dertli, "Sigara insana ikinci sınıf olduğunu hissettiriyor. Sigara içilen alanlar da hep dışlanmış alanlar. Bu tür alanlar insanların psikolojisini rahatsız ediyor." dedi.
- "İnsan sigarayı bıraktığı zaman yeniden doğmuş gibi oluyor"
Sigarayı bırakmayı herkese öneren Dertli, "Çocuklarım bıraktığıma çok sevindiler ve hatta ilk başlarda inanmadılar. Her gün telefon ettiler. 'Baba içiyor musun? Yoksa bıraktın mı?' diye. Çocuğumun biri yurt dışındaydı. Geçen hafta geldi. Gelinceye kadar inanmıyordu. Görünce inandı. Ailem çok sevindi." dedi.
Bazı insanların çocuklarına "Sigara içmeyin" diye tavsiye verdiğini fakat kendilerinin uygulamadığını söyleyen Dertli, "Herkese sigaradan dolayı sağlık problemleri yaşamamaları için sigarayı bırakmalarının tavsiye ediyorum. Gerçekten söylüyorum, inanın insan hayata bir daha geliyor. Aile içinde daha değişik bir gözle bakılıyor." ifadelerini kullandı.
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