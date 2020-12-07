Üç yıl önce sigarayı bıraktı! İşte yaptığı tasarruf!

AA

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Selahattin Ağcık, 2017'de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı. Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Kovaya her gün bir miktar para atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.

HEM SAĞLIK HEM EKONOMİ

AA'da yer alan habere göre bu birikimi Ağcık'a, satın aldığı "pat pat" adlı tarım aracının taksitleri gibi bazı ödemelerinde kolaylık sağlıyor. İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.

"ÇÖP KOVASINI KUMBARA YAPTIM"

Şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getiren Ağcık, "Çöp kovasının kapağını bantla kapatıyoruz. Kapağına ise para koymak için delik açtık, buradan içine parayı atarak biriktiriyorum" dedi.

"30 YIL İÇMESEYDİM İKİ EVİM OLURDU"

Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, "Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu." ifadesini kullandı.

"BEN BIRAKTIYSAM HERKES BIRAKABİLİR"

Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, "Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş" diye konuştu.