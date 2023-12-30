SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sigara vergileriyle ilgili yapılan bu yeni düzenlemeler enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları destekleyecek nitelikte.

Düzenleme ile, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpan 7,5’ten 5,2’ye düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artıyor olmasına rağmen sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.