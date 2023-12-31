Sigara fiyatlarında yeni düzenleme! Sigaraya yüzde kaç zam gelecek?
Sigara fiyatlarına zam beklerken Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırıldı; nispi vergi ağırlığı ise düşürüldü. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sigara fiyatları 2023 yılına göre daha az artacak. Peki, sigara fiyatlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...
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2024'e sayılı günler kala sigara zammı tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl birçok kere zamlanan sigara fiyatları için gözler yeni yıla döndü. Ancak Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; sigara fiyatlarındaki enflasyonist etki sınırlandırıldı bu da sigaranın eskisi kadar zamlanmayacağı anlamına geliyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar olacak, yeni yılda sigara fiyatlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte, güncel detaylar...
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SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmak üzere, sigara vergileri artırıldı. Buna göre;
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Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL’ye,
Asgari maktu vergi 22,228 TL’den, 28,498 TL’ye çıkarıldı.
Nispi vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye indirildi.
Diğer yandan 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV’sindeki otomatik enflasyon artışının uygulanmayacağı da açıklandı.
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SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Sigara vergileriyle ilgili yapılan bu yeni düzenlemeler enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları destekleyecek nitelikte.
Düzenleme ile, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpan 7,5’ten 5,2’ye düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artıyor olmasına rağmen sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.
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YENİ VERGİ UYGULAMASI BİRÇOK AMACA HİZMET EDİYOR
Sigaralara uygulanan maktu verginin ağırlığının artırılması ve nispi vergi unsurunun ağırlığının düşürülmesi ile ilgili düzenleme AB uygulamaları ve gelişmiş ülke örnekleri ile paralel olduğu değerlendiriliyor.
Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.