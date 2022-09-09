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SİGARAYA ZAM! Son dakika sigara fiyatları 9 Eylül 2022 | Yeni açıklama geldi: Bir grubun sigara fiyatları 1,5 TL zamlanacak!

Sigara zammı son dakika: Paket başı 1,5 TL! Tekel Bayi Başkanı'ndan yeni sigara zammı açıklaması

Sigara fiyatlarına zam geliyor iddiası... Sosyal medya, Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı paylaşım sonrası, "Sigara fiyatlarına zam geliyor!" iddiasını tartışıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte sigara paket fiyatlarına 1,5 TL zam iddiasıyla ilgili son gelişmeler...

09.09.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı zam paylaşımı sonrası, sosyal medyada bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte merak edilen detaylar...

  • ÖZGÜR AYBAŞ'IN PAYLAŞIMI

    Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından "Bir Gruba ait sigaraya zam geldi 1.50 krş." paylaşımında bulundu. Paylaşıma göre bir grubun sigaralarına paket başı 1,5 lira zam gelecek.

  • HANGİ GRUBUN SİGARALARINA ZAM GELECEK?

    Özgür Aybaş bir gruba ait sigaralara paket başına 1,5 TL zam geldiği bilgisini paylaştı. Ancak söz konusu grubun adını paylaşmadı.

  • SON ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle  JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.

  • EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

    Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

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