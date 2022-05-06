Son dakika açıklamasına göre sigara fiyatları zamlandı. Sigara fiyatlarına bu sene Ocak ve Mart ayında zam gelmesiyle toplamda 6 lira zamlanmıştı. Yeni zam ise 5 Mayıs tarihinde geldi. Peki, zamların ardından güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs zamlı sigara fiyatları güncel