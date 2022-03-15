Sigaraya zam mı geldi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Mart 2022 sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları listesi...