Sigara kullanıcıları, sigaraya gelen zamlar sonrasında yeni bir zammın daha yolda olup olmadığını merak ediyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

2022 yılının başından beri sigaralara birçok kere zam geldi. Böylece toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatları değişti. Şimdi ise kullanıcılar "yeni bir zam mı geliyor?" diye merak ediyor.

Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından "Bir gruba ait sigaraya zam geldi 1.50 krş." paylaşımında bulundu. Paylaşıma göre bir grubun sigaralarına paket başı 1,5 lira zam gelecek. Ancak; zammın hangi sigara grubunu kapsayacağı henüz bilinmiyor.

ÖZGÜR AYBAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Aybaş, sigara zammı hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve şunları söyledi; Sigara zammı kapıda! Söylentiler yükseliyor.