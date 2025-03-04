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        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARAYA ZAM MI GELDİ? En ucuz ile en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu? 6 Mart 2025 Perşembe hangi sigara grubuna zam geldi?

        Bir sigara grubuna daha zam! Sigaraya zam mı geldi? 6 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "Hangi sigara grubuna zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 18:32 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:12
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        • 1

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Gelecek olan zammın hangi sigara grubunda geçerli olacağı, sigaraya ne kadar zam geldiği tütün kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Sigaraya zam mı geldi, 6 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?" İşte detaylar...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

          Paylaşımında Dündar, şu ifadeleri kullandı:

          "İlk sigara zammı JTİ gurubundan 8 TL"

        • 3

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL olacak.

        • 4

          SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

          Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

        • 5

          BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM!

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Esse sigara gurubuna zam geldiğini duyurdu.

          Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL olurken, en pahalı sigara 90 TL oldu.

          Sigara grubuna gelen zam 6 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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