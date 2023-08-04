Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara tütün fiyatı arttı!
Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Son olarak geçtiğimiz ay sigara fiyatlarına gelen zammın ardından en yüksek sigara fiyatı 48 TL'ye yükseldi. Son gelen bilgiye göre; bir sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "Sigaraya zam mı geldi, tütün zammı paket fiyatına yansıyacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 3 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi
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Bir sigara grubu tütününe gelen zammın ardından sigara fiyatlarına zam yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz ay gelen 5 liralık zam ile beraber sigaraya 1 yılda toplamda 17 TL zam gelmiş oldu. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi? İşte, 3 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatı listesi...
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SİGARAYA ZAM MI GELDİ? TÜTÜNE 10 TL ZAM!
Philip Morris sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.
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SİGARAYA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.
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EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.
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