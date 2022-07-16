16 TEMMUZ EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla birlikte BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27.50 lira oldu. Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. İmperial'in en yüksek sigara fiyatı 31 TL'yi gördü.