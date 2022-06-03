Sigaraya fiyatlarına en son zam 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; Sigara fiyatları ve alkol fiyatlarındaki ÖTV oranı artırılmıştı. Yapılan zamlar sonrasında tütün ürünlerini kullananlar tarafından en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Sigaraya zam geldi mi, ÖTV zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 3 Haziran itibarıyla güncel sigara fiyatları!