Sigaraya zam gelmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde sigara fiyatlarına 3 kez zam yapılmış ve toplamda 8 liralık zam gelmişti. ÖTV zammı ile alkollü içeçeklere %25 oranında sigara fiyatlarına ise %10 oranında zam gelmişti. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, sigara zammı geldi mi, ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları ile en düşük ve en yüksek sigara fiyatı...