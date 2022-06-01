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Sigaraya zam geldi mi? ÖTV zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 Haziran güncel sigara zammı ne zaman gelecek?

Sigaraya ÖTV zammı geliyor! En düşük ve en yüksek sigara fiyatları

Sigara zammı geldi mi? Sorusu gündemde yer alıyor. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapıldı. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarına zammın gelip gelmediği araştırılıyor. Yeni yılda yapılan toplamda 8 liralık zammın ardından güncel zamlı sigara fiyatları merak ediliyor. İşte, 1 Haziran ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

01.06.2022 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigaraya zam gelmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde sigara fiyatlarına 3 kez zam yapılmış ve toplamda 8 liralık zam gelmişti. ÖTV zammı ile alkollü içeçeklere %25 oranında sigara fiyatlarına ise %10 oranında zam gelmişti. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları merak ediliyor.  Peki, sigara zammı geldi mi, ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları ile en düşük ve en yüksek sigara fiyatı...

  • SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

    Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.

     

  • SON ZAM 5 MAYIS’TA YAPILMIŞTI!

    Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam gelmişti. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde dün gece zamlandı. 

  • TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

    Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi yapılmayacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 1 HAZİRAN 2022

    Sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görecek.

     

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