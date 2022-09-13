EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

Temmuz ayında yapılan sigara zammından sonra en düşük sigara fiyatı Japan Tobacco International (JTI) 27,5 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı 30 TL’yi görüyor.

SİGARAYA EN SON NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigara fiyatlarına son olarak temmuz ayında %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti.

Son zammın uygulanmasıyla birlikte %10'luk ÖTV artışı sonrasında 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil. Ancak uygulanan zam oranı fiyatlara yansıdıktan sonra sigaralarda 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise, geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna daha 2 lira zam geldiğini bildirdi.