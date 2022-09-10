Sigara zammı günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Sigaraya zam iddiası sosyal medyanın gündeminde. Son olarak temmuz ayında yapılan 2 TL'lik zammın ardından bir zam yapılacağına ilişkin açıklama Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. Peki, sigara zammı geldi mi? Sigaraya zam ne zaman gelecek? İşte 10 Eylül güncel zamlı sigara fiyatları listesi