Zam haberleri peş peşe gelirken bir haber de sigara fiyatlarından geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu.

2021 SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor" dedi.

Her ne kadar Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer markalar için açıklamada bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.