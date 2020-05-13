Sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemin en önemli konu başlıklarından biri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan vergi oranı artırıldı. Sigara kullananlar ise sosyal medyada "sigaraya zam mı geldi? sorusu sormaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları 2020...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı. Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.

Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor. Böylece 11.6 lira taban fiyatı olan en düşük fiyata satılan sigarada taban fiyat 13.6 lira olacak. Yeni düzenleme sonucu bir paket sigaranın 2 lira zamlanarak en az 14 liradan satılması bekleniyor.

Ucuz sigaralar toplam pazarın yüzde 25'ine kadar yükselmişti. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı. 13.6 liranın altında satılan sigaralarda üretici veya pazarlama şirketi o kadar miktarı cebinden karşılamış olacak.