Güncel liste! Sigaraya yeni zam mı geldi? Son dakika sigara zammı açıklaması: 30 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları ile bugün en ucuz ve en pahalı paket sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? Özgür Aybaş açıkladı! 30 Temmuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son olarak Temmuz ayının başında sigara fiyatları üzerinde yapılan üst üste zam açıklamaları sonrasında sigaraya yeni zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. İşte, 30 Temmuz güncel en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi...

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