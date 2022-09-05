Sigaraya yeni zam geldi mi ve gelecek mi? Eylül 2022 güncel, son ve yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç lira oldu ve zam var mı?

Sigaraya yeni zam geldi mi? 5 Eylül güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç lira oldu 2022?

Sigara fiyatları bir kez daha gündem olmuş durumda. Gün itibariyle enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, 5 Eylül güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar ve kaç lira?

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