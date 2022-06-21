Sigaraya gelen son zamlar sonrasında güncel sigara fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. 2022 yılının başından beri toplamda 8 lira zamlanan sigaraya %10’luk ÖTV artışı uygulandı. Özel Tüketim Vergisi artışı ile 0.71 olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Peki Sigaraya yeni zam geldi mi? İşte 21 Haziran 2022 en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...