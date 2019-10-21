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Sigarada tek tip paket uygulaması ne zaman başlıyor? Sigarada son dakika haberleri

Sigarada tek tip paket uygulaması tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tip paket uygulamasına ne zaman geçiş yapılacağını duyurdu. İşte sigarada son dakika haberleri...

21.10.2019 - 23:00 | Güncelleme: Gündem
sigara

Sigarada tek tip paket uygulaması ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısını yakından ilgilendiren açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

SİGARADA TEK TİP UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigarada tek tip paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçiş yapılacağını duyurdu.

SİGARADA SON DAKİKA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tip paket uygulamasına da değinerek, “Artık sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve ‘duman odaları’ diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü mücadele zayıfladığında kullanım oranlarının tekrar arttığını görüyoruz. Dünya genelinde günde 20 bin kişi başta akciğer kanseri olmak üzere sigaraya bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde her sene binlerce kardeşimizi sigaraya kurban veriyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine seyirci kalamayız. Bu süreçte gönüllü kuruluşlarımızın, ailelerimizin, üniversitelerimizin, gençlerimizin kendilerine rol model gördüğü sanatçı ve sporcularımızın bize destek olması çok ama çok önemli. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı olarak muhalefet partilerinden meslek odalarına, esnaftan diğer kurum ve kuruluşlara kadar toplumun tüm kesimlerini kendilerine yardımcı olmaya çağırdıklarını aktaran Erdoğan, “Gelin bu mücadeleyi beraberce yürütelim. Gelin insanımızı tütün illetinden beraberce kurtaralım” ifadelerini kullandı.

 

 

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