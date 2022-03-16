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Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi 16 Mart 2022: Sigaraya yeni zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Tütün ve tütün ürünleri tüketenlerin gündeminde son günlerde arka arkaya açıklanan sigara zammı var. Ekonomi piyasalarındaki dalgalanmanın ardından bir zam da sigara fiyatlarına geldi. Gelen son zammın ardından güncel sigara fiyatları merakla araştırılıyor.

16.03.2022 - 10:19 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tekel sahipleri günlerdir sigara fiyatlarına gelen zammı paylaşıyor. 2021 yılının son haftalarından beri sigara fiyatlarına gelen zamlar sosyal medyada gündeme oturdu. Mart ayının ilk haftasında sigara fiyatlarının artacağı konuşulmaya başlamıştı. Dün gece açıklanan son zamla birlikte sigara fiyatlarında 2 liralık daha artış kaydedildi. Son zamla birlikte en düşük ve en yüksek sigara ne kadar, güncel sigara fiyatları kaç TL sorusu merak edilmeye başladı. 

  • MART 2022 SİGARA ZAMMI

    Sigaralara en son Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından zam haberleri netlik kazanmış oldu. 

  • Sigara fiyatlarındaki  zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacakken en ucuz sigara fiyatı 23,50 TL oldu.  En pahalı sigara ise son zamlarla birlikte 40 lira oldu.

  • ZAMLI SİGARA FİYATLARI

    21,50 TL olan sigara 23,50 TL

    22 TL olan sigara 24 TL

    23 TL olan sigara 25 TL

    24 TL olan sigara 26 TL

    25 TL olan sigara 27 TL

    25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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