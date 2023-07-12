Sigaraya zam geldi! Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
Sigara zammı sonrası Temmuz 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden "Sigaraya 5 TL zam geçişi oldu." açıklamasında bulundu. Son sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba güncel sigara fiyatları...
- 1
Sigara zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatlarına gelen 5 TL'lik son zam ile birlikte 1 yılda toplamda 17 TL zam gelmiş oldu. İşte 12 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
- 2
SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.
- 3
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.
-
- 4
EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.
- 5