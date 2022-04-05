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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, ne zaman gelecek? Güncel ve zamlı sigara fiyatları Nisan 2022!

Yeni seneyle birlikte enerjiden gıdaya, akaryakıttan tekstile kadar pek çok sektöre gelen zamları sigara fiyatlarına gelen zamlar takip ediyor. 2022 yılının ilk haftalarından bu yana toplamda 6 liralık zam gelen sigara fiyatlarındaki yeni zam beklentisi gündeme oturdu.

05.04.2022 - 16:56 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tütün ve tütün mamüllerine gelen son zamların ardından sosyal medyanın gündeminden düşmeyen güncel sigara fiyatları yeniden araştırılmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da oldukça aktif olduğu bilinen Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaşımlarında sigara fiyatlarına yeniden zam geleceğini söylemesi üzerine sigara kullananlar sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek sorularını gündeme getirdi. İşte sigara zammı iddiası hakkında merak edilenler... 

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Türkiye'de yeni senenin ilk haftalarından itibaren sık sık araştırılan başlıca konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu. Sigara fiyatları, Ocak ayında gelen ilk zamdan bu yana 6 lira arttı. Sigara fiyatlarına gelen zammın ardından tütün satışındaki yasadışı tüketim oranları tahmin edilenden çok dah afazla artış kaydetti.  

  • İnternet arama motorlarında son zamanlarda en çok aratılan kelimelerden bazıları da "tütün sarma", "tütün doldurma" gibi kelimeler oldu. Milliyet'ten Mithat Yurdakul’un haberine göre 2021 rakamlarıyla, 30 milyar dal sigara yaşa dışı olarak satılırken, devletin vergi kaybı ise 30 milyar TL civarında oldu. 

  • Sigara fiyatlarına en son 14-15 Mart 2022 tarihinde zam gelmişti. Mart ayında gelen zamla birlikte sarılan en ucuz sigaranın paketi 23 lira 50 kuruşu buldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yapığı paylaşımda "Alkol ve sigarada yeni zamlara hazır mıyız?" dedi, sosyal medya birbirine girdi. 

     

  • SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaşımıyla birlikte bir anda gündeme oturan sigara zammı ve güncel sigara fiyatları ne kadar araştırmalartına bir de sigaraya ne kadar zam gelecek sorusu eklendi. Özgür Aybaş'ın zam paylaşımın ardından sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre sigara fiyatlarına 1.5 ila 2 lira arasında zam yapılması bekleniyor. 

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