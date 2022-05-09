Sigara fiyatlarına zam gelecek iddiaları gündemdeyken dün sigaraya zam geldi. Yeni yılın ilk çeyreğinde sigara fiyatlarına toplamda 6 lira zam yapılmışken sigara fiyatlarına bir zam geldi. Yeni sigara zammı Philip Morris ve BAT grubu sigaralara geldi. İşte 9 Mayıs güncel zamlı sigara fiyatları



SİGARAYA ZAM GELDİ!



Yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.