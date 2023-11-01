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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 1 Kasım güncel sigara fiyatları listesi

        Sigaraya zam mı geldi? Özgür Aybaş'dan sigara zammı açıklaması

        Sigara zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına 5 TL'lik zam gelmişti. Konuyla ilgili olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan yeni bir açıklama geldi. Aybaş, bir markanın sigara fiyatlarına daha 5 TL zam beklentisi olduğunu iddia etti. Bu son dakika açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. İşte, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları hakkında gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:02
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        • 1

          Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

          Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.

        • 4

          EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

          Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        • 5

          Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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