Sigaraya 5 TL zam geldi! İşte sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Son dakika sigara zammının ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. 2 Kasım'da geçerli olan 5 TL'lik zammın ardından 30 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere sigaraya 5 TL daha zam geldi. Peki, 4 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Aralık sigara fiyatlarında son durum...
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En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları sigara zammının ardından kontrol ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını resmi hesabı üzerinden açıklamıştı. Son olarak 2 Kasım itibarıyla bir sigara grubundaki tüm sigaralara 5 TL zam gelmişti. 30 Kasım'dan itibaren geçerli olan 5 TL'lik son sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 50 ve en pahalı sigara fiyatları ise 55-57 TL arasına yükseldi. İşte 3 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum...
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SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.
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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
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