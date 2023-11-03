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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 3 Kasım 2023 zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Sigaraya 5 TL zam! 2 Kasım zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı duyurdu. Sigara zammı ile yeni sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 2 Kasım 2023 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 07:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 07:52
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        • 1

          Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 2 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammında son durum...

        • 2

          SİGARAYA ZAM GELDİ!

          Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

          Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.

        • 4

          Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 - 51 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

        • 5

          EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

          Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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