EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.