Bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi! 1 Aralık zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte, 29 Kasım 2023 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
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Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 1 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...
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SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.
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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
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