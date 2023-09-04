Bir sigara grubuna 5 tl zam geldi! İşte 4 Eylül zamlı sigara fiyatları
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zan yapıldığını açıkladı. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
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Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara 41 TL'ye yükselmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını açıkladı. Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. İşte 4 Eylül 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum...
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BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden son sigara zammını açıkladı. Philipm Morris sigara grubuna 5 TL zam geldi.
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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Philipm Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.
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