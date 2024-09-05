Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: Sigaraya zam geldi! En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigara zammı son dakika 5 Eylül 2024: Sigaraya zam geldi! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Gelen son dakika haberine göre, bir sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası yeni sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül 2024 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sigara zammı son dakika haberleri sonrası güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın sigara zammı açıklaması sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için arama motorlarına yöneldi. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte 5 Eylül 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.

        • 3

          SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

          Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

          Zamlı sigara fiyatları listesine göre, PM grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı.

        • 4

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          Sigara zammı PM grubu için 5 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

        • 5

          GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

          PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu.

          Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 100 TL oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Kapasiteyi aştı! Minik Eylem'in ölümüne yol açtı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Habertürk Anasayfa