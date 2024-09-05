GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu.

Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 100 TL oldu.