Sigaraya zam son dakika haberleri ile gündemde yerini aldı. Haziran ayında enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olarak kaydedildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı. ÖTV artışı ile birlikte birçok sigara grubuna zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Temmuz 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...