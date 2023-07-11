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Sigara zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatlarına gelen 5 TL'lik son zam ile birlikte 1 yılda toplamda 17 TL zam gelmiş oldu. İşte 11 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

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SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ? Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

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SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

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EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.