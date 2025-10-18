Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 18 EKİM: İki sigara grubuna daha zam geldi! Sigaraya zam sonrası en pahalı ile en ucuz sigara ne kadar oldu?

        İki sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullananlar tarafından yakından takip ediliyor. Sigara şirketleri art arda zam kararlarını açıklamaya başladı. İlk olarak PM grubuna zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sigaraya zam son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı. PM grubuna yapılan zammın ardından iki sigara grubuna daha zam geldi. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        • 2

          İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

          Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı.

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

          Dündar'ın açıklamasına göre, PM sigara grubuna yapılan zammın ardından CB ve JTİ sigara gruplarına da zam uygulandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

          PM sigara grubunda yapılan zam, 16 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren etiketlere yansıdı. CB ve JTİ gruplarına yapılan zam ise 17 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

        • 4

          EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

          Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

          Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 82 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        • 5

          EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

          • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

          • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

          • Zam sonrası CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.

        • 6

          • BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL.

          • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.

          • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı 100 TL.

        • 7
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Habertürk Anasayfa