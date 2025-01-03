Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. 2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ÖTV zammı sonrası zamlı sigara fiyatları hakkında bilgiler…