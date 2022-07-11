Sigara zammı son dakika haberleri tütün kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sigaraya gelen %10'luk ÖTV zammı ile 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubuna gelen zammın ardından Philip Morris, BAT ve İmperial sigara gruplarına da zam geldiğini duyurmuştu. Son sigara zammının ardından en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişiklik gösterdi. İşte, 11 Temmuz güncel sigara fiyatları...