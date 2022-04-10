Son yapılan sigara zam haberleri sonrası güncel sigara fiyatları yakından takip ediliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Tütün kullanıcıları toplamda 6 TL’lik artış uygulanan sigaraya yeni zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte, 10 Nisan zamlı sigara fiyatları…