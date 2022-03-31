Sigara zammı sonrasında güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz günlerde sigara zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından “Sigaraya zam mı geldi, gelecek mi?” sorusu gündeme gelirken en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu. İşte, 31 Mart 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları…