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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ | Kasım ayı 2023 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigara zammı sonrasında en ucuz sigara fiyatları 52 TL'ye yükseldi! İşte 9 Kasım zamlı sigara fiyatları

        Sigara zammı ile yeni zamlı sigara fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bir sigara grubundaki tüm sigaralara 5 TL zam geldi. 2 Kasım'dan itibaren geçerli olan sigara zammının ardından sigara fiyatları 55 ile 58 TL arasında değişiklik gösterirken en ucuz sigara fiyatı ise 52 lira oldu. İşte 9 Kasım 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:06
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        • 1

          Son dakika sigara zammının ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamaya göre bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği duyuruldu. 2 Kasım itibarıyla geçerli olan sigara zammı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları takip edilmeye başlandı. İşte 9 Kasım 2023 sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatlarında son durum...

        • 2

          SİGARAYA ZAM GELDİ!

          Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlar 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olmuştu.

        • 4

          BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM YANSIDI

          7 Kasım Salı günü itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yansıdı.

        • 5

          EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

          Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

        • 6

          EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

          Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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