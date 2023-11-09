Sigara zammı sonrasında en ucuz sigara fiyatları 52 TL'ye yükseldi! İşte 9 Kasım zamlı sigara fiyatları
Sigara zammı ile yeni zamlı sigara fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bir sigara grubundaki tüm sigaralara 5 TL zam geldi. 2 Kasım'dan itibaren geçerli olan sigara zammının ardından sigara fiyatları 55 ile 58 TL arasında değişiklik gösterirken en ucuz sigara fiyatı ise 52 lira oldu. İşte 9 Kasım 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
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Son dakika sigara zammının ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamaya göre bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği duyuruldu. 2 Kasım itibarıyla geçerli olan sigara zammı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları takip edilmeye başlandı. İşte 9 Kasım 2023 sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatlarında son durum...
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SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.
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SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlar 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olmuştu.
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BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM YANSIDI
7 Kasım Salı günü itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yansıdı.
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EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
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EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ
Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
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