SİGARA ZAMMI FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükseldi.

Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış yapıldı.