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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan elektronik sigaraya getirilen ithalat yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Bakanlık olarak tütün ve tütün mamülleri ile elektronik sigarayla mücadeleye her alanda devam ediyoruz. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar ile halk sağlığını tehdit eden elektronik sigara ve elektronik nargile ile bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik" ifadelerini kullandı.

'140 BİN ADET YAKALANDI'

Pekcan bunun yanında kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili bazı verileri de paylaştı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2019 yılında 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet de elektronik sigara yakalaması gerçekleştirdik, 2020 yılında da sigara ve elektronik sigara kaçakçılığına geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için alınan bu önemli tedbirin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."