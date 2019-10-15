Yer, Konya...

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz yılın Kasım ayında Konya’nın Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aynı sokak iş yeri bulunan Yakup Akdoğan ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında birbirlerini kapalı alanda sigara içtikleri gerekçesiyle resmi makamlara şikâyet ettikleri gerekçesiyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla baba ve 2 oğluna ateş açıp kaçmıştı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk farklı hastanelere kaldırılmıştı.

Akdoğan hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Zanlı karar için son kez Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Akdoğan, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, daha önce verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Akdoğan'ın Bekir Öztürk'ü "kasten öldürme", Mesut ve Enes Öztürk'ü ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl, ayrıca "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Akdoğan, toplamda 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.