"Sigara konusunda ortak hareket edilmeli"

DHA

Yeni Zelanda hükümeti aldığı kararla, 14 yaş altındaki gençlerin sigara almalarını ömür boyu yasaklayan ve sigaranın sadece özel tütün mağazalarında satışının yapılacağı yasayı yürürlüğe koydu. Gelecek nesillerin sağlığının korunması adına alınmış bu kararı, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak desteklediklerini ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Sigara satışlarının sadece belirli mağazalarda satılması önemli; hedefimiz, gençlerin sigarayla hiç tanışmamasıdır" İfadelerini kullandı. "Gelecek nesillerin korunması için hükümetlerin alacağı önlemlerin yanı sıra toplumların da aydınlatılıp bilinçlendirilmesi, üzerinde durulması gereken bir konudur" dedi.

EKONOMİYE DE ZARARI BÜYÜK

Sigaranın insan sağlığına ve çevreye verdiği zararın çok büyük olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Sigaranın insan sağlığına ve doğamıza verdiği zararın boyutları çok büyük. Bunun yanı sıra ekonomiye zararı da yadsınamaz bir gerçek. Tütün şirketleri kazançlarını her yıl arttırmaktadır. 1 trilyon avroluk bir pazardan bahsedilmektedir. Sadece ülkemize maliyeti 120 milyar liradan fazla. Bu çok ciddi bir rakam. Sigaranın hem sağlığa hem de ekonomiye verdiği zararların boyutlarını bir arada değerlendirmek gerekmektedir" diye konuştu.

"BU KARAR TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI"

Yeni Zelanda hükümetinin aldığı, 2008 ve sonrası doğan kişilere sigara satışının yasaklanması ve her yıl bu listeye yeni bir yaş grubunun eklenmesi kararını tüm yönleriyle ele alıp değerlendiren Doç. Dr. Aydın, "Son olarak şunu belirtmek isterim ki, sigaraya başlama yaşının 11´lere düştüğünü bu dönemde bu sorun, sadece yerel bir sorun değil evrensel bir sorundur. Bu sebeple hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ortak hareket etmelidir. Yeni Zelanda hükümetinin ve yasa koyucularının gelecek nesiller için aldığı bu karar mihenk taşı niteliğindedir. Herkes bu yoldan yürümelidir. Temennim insanlığın sigara belasından ivedilikle kurtulması ve bu kararın tüm dünyaya örnek olmasıdır" ifadelerini kullandı.