Sigara içerken uyuyakaldı! Evi ve kendini ateşe verdi

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yenice mahallesi Doktor Halilbey caddesinde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairede yanlız yaşayan İbrahim Y. (42), iddiaya göre sigara içerken uykuya daldı.

Elinden yatağa düşen sigara yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yanan odada zorlukla uyanan şahıs, dışarıya çıktı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdüler.

Yangın nedeniyle vücudunun tamamında yanıklar oluşan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3. Derece yanık oluşan şahıs, 112 Acil Servis Ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.