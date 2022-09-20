Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 1 lira 50 kuruş zam geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Sosyal medyda yer alan bilgilere göre en ucuz sigara fiyatının 35 TL'ye yükseleceği iddia edildi. İşte, 20 Eylül 2022 güncel sigara fiyatları listesi...