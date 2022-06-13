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Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi? Sigara 9 TL zamlanacak mı? Güncel zamlı en uzuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatlarına yeni zam mı geldi, 9 TL zamlanacak mı? 13 Haziran zamlı sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatlarında son durum tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yer alan karara göre sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkarılmıştı. ÖTV zammının ardından sigaraya 2 ila 4 lira arasında artış uygulanması beklenirken 9 TL zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. İşte, 13 Haziran en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları…

13.06.2022 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sigara zammı sonrası güncel liste binlerce tütün kullanıcısı tarafından her gün takip ediliyor. 2022 yılının başından beri toplamda 8 lira zamlanan sigaraya %10’luk ÖTV artışı uygulandı. Özel Tüketim Vergisi artışı ile 0.71 olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. ÖTV zammının ardından sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği iddiaları gündeme geldi. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını yakından takip edenler “Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 13 Haziran 2022 güncel zamlı sigara fiyatları…

  •  13 HAZİRAN SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Sigaraya zam haberleri araştırmaları hız kazanırken Özel Tüketim Vergisi’ne zam geldi. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. 

  • SON SİGARA ZAMMI 5 MAYIS’TA YAPILMIŞTI!

    Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam gelmişti. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde dün gece zamlandı. 

  • SİGARAYA 9 TL ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara fiyatlarına 9 TL zam geleceği iddiları sosyal medyada gündeme geldi. Son olarak 5 Mayıs  tarihinde uygulanan 2 liralık zammın ardından %10'luk ÖTV artışı uygulandı fakat zam paket fiyatlarına henüz yansımadı. ÖTV zammının sigara paket fiyatlarına yansımasıyla birlikte 2 ila 4 liralık bir artış yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

    Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi yapılmayacak.

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